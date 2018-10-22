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  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Саудовский журналист Хашогги мог быть убит «удушающим захватом», - телеканал ABC
Предыстория: Турецкая полиция ищет останки саудовского журналиста Хашогги в лесу в пригороде СтамбулаПродолжение: Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашогги в своём консульстве, задержаны 18 человек

CA-NEWS (CA) - Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи (Хашогги) был убит в консульстве королевства в Стамбуле «удушающим захватом», в который его взяли после попытки покинуть здание и позвать на помощь. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на саудовского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.

Телеканал не уточняет, входило ли в планы лиц, удерживавших Хашкаджи, его убийство.

По его словам, тело журналиста отдали «местному сотруднику» в Стамбуле, чтобы избавиться от него. Местонахождение тела Хашкаджи до сих пор неизвестно.

По словам источников телеканала, в числе задержанных в связи со смертью Хашкаджи 15 человек, которые прибыли в Стамбул из Саудовской Аравии специально для встречи с журналистом в консульстве.

В субботу власти Саудовской Аравии сообщили о смерти Хашкаджи в результате конфликта в генконсульстве королевства. Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что в настоящий момент под следствием находятся 18 подданных страны, личности которых не раскрываются. Он также сообщил о том, что со своих постов уволены советник наследного принца генерал Ахмед Асири, занимавший высокий пост в разведке королевства, и советник королевской канцелярии в ранге министра Сауд аль-Кахтани.

Хашкаджи отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь. Для расследования дела репортера была сформирована совместная саудовско-турецкая следственная группа. Турецкие следователи провели осмотр дипломатического представительства, служебных автомобилей и резиденции генконсула в Стамбуле. Генпрокуратура Саудовской Аравии по поручению короля проводит внутреннее расследование.

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