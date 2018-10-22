В Казахстане два прокурора подозреваются в коррупции

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане два прокурора подозреваются в коррупции.

По данным пресс-службы надзорного органа, в октябре Департамент внутренних расследований Генпрокуратуры выявил незаконное вмешательство прокурора Карасайского района Алматинской области Д.Аязбаева в неправомерное переоформление и изменение целевого назначения 102 земельных участков площадью 6 га.

За превышение власти Аязбаев предан суду и уволен из органов прокуратуры по отрицательным мотивам с лишением специального звания.

Незаконно оформленные участки возвращены в государственный земельный фонд.

Кроме того, 19 октября сотрудники департамента при получении взятки в размере 750 тыс. тенге за общее покровительство предпринимателю задержали прокурора Тарановского района Костанайской области М.Шалабаева.

По данному факту начато досудебное расследование, Шалабаев водворен в изолятор временного содержания.