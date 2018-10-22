Бердымухамедов утвердил состав туркмено-таджикской Межправкомиссии

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление, утвердив состав совместной Межправительственной туркмено-таджикской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с туркменской стороны, в целях дальнейшего сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба главы государства.

В настоящее время ведётся подготовка к очередному заседанию Межправительственной туркмено-таджикской комиссии, на повестку дня которого будут вынесены аспекты расширения двусторонних отношений в таких сферах, как инвестиции, энергетика, транспорт и коммуникации, промышленность, сельское хозяйство, образование и наука, здравоохранение, культура и искусство, спорт и туризм, говорится в сообщении.