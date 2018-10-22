Президент Узбекистана выразил соболезнования президенту и народу Индии

CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил президенту Индии Раму Натху Ковинду, премьер-министру Нарендре Моди и индийскому народу глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате железнодорожной катастрофы в г.Амритсар штата Пенджаб.

Глава государства передал искренние слова сочувствия и сопереживания семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщила пресс-служба МИДа.

Напомним, что вечером, 19 октября, на северо-западе Индии поезд врезался в толпу людей, участвовавших в религиозном празднике. Погибли более полусотни человек.

В момент катастрофы на железнодорожных путях находились от 500 до 700 человек, которые наблюдали за церемонией сожжения чучела Раваны.