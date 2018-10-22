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  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Иордании

CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Иорданского Хашимитского Королевства (с резиденцией в Анкаре) Исмаилом Исса Исмаилом Рифае, прибывшим в Ашхабад для вручения верительных грамот, сообщает 19 октября пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В начале встречи новый посол Иорданского Хашимитского Королевства в Туркменистане вручил копии верительных грамот. Туркменская сторона поздравила Посла с назначением на ответственный пост и пожелала успехов в деле дальнейшего расширения туркмено-иорданского сотрудничества.

Обсуждая торгово-экономический блок сотрудничества, стороны отметили необходимость расширения договорно-правовой базы между двумя странами и договорились рассмотреть возможности активизации контактов между бизнес-структурами двух стран. В данном контексте стороны отметили обоюдную заинтересованность в создании совместной группы экономического сотрудничества с целью дальнейшего изучения рынков обоих государств, развития торговых отношений и возможностей инвестиций.

Затронув вопросы культурно-гуманитарных отношений, посол Иордании внес предложения по дальнейшему развитию сотрудничества в областях науки, образования, туризма и фармацевтики.

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