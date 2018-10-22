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  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Двое жителей города Душанбе задержаны за разбой, совершенный на территории России

CA-NEWS (TJ) - Двое жителей города Душанбе задержаны сотрудниками милиции по подозрению в разбойном нападении, совершенном на территории Российской Федерации, сообщает официальный сайт министерства внутренних дел Таджикистана.

В разбое и грабеже подозреваются 26-летний и 27-летний жители столицы. Подозреваемый, 25 сентября текущего года, вместе с 24-летним жителем города Сарбанд, находясь на территории России, напали на 35-летнего жителя города Куляба.

Злоумышленники, угрожая мужчине пистолетом и ножами, ранили его, а затем, применив силу, отобрали у потерпевшего 1 млн рублей.

В тот же день подозреваемые вылетели из России в Таджикистан, где, вскоре были задержаны сотрудниками милиции.

В отношении подозреваемых генеральной прокуратурой РТ возбуждено уголовное дело по статье 249 ч.4 (Разбой в особо крупном размере с применением оружия) УК Таджикистана, ведется следствие, отмечается в сообщении.

Указанная статья УК РТ предполагает наказания в виде лишения свободы, сроком от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.

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