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  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Американский генерал получил ранение при атаке талибов в Кандагаре
Предыстория: В Кандагаре был убит влиятельный афганский генерал Абдул Разак

CA-NEWS (CA) - Американский генерал был ранен в результате теракта, произошедшего на прошлой неделе на конференции по безопасности в Афганистане. Информацию об этом подтвердили в Пентагоне в воскресенье, передает «Голос Америки».

Бригадный генерал Джеффри Смайли восстанавливается после по крайней мере одного огнестрельного ранения. Официальные лица не сообщают, насколько серьезно он пострадал.

Смайли руководит миссией военных советников НАТО на юге Афганистана.

Он был ранен в четверг в результате атаки террористов на конференции по безопасности, проходившей в резиденции губернатора провинции Кандагар.

«Талибан» взял на себя ответственность за атаку, в которой погибли глава полицейского управления Кандагара и шеф разведки провинции.

Одной из явных целей нападавших был командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер.

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