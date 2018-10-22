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  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон в ходе рабочей поездки знакомится с достижениями и проблемами Согдийской области

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон с целью ознакомления с достижениями и проблемами Согдийской области 22 октября поехал в Худжанд, сообщает пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту Худжанда главу государства встретили руководство области, местные активисты, представители общественности.

На территории Джабборрасуловского района он сдал в эксплуатацию полностью реконструированный участок автомобильной дороги, протяженностью 17 километров.

Со сдачей в эксплуатацию данного участка завершен первый этап реконструкции автодороги Худжанд-Исфара.

Президент поручил соответствующим областным и республиканским структурам постоянно держать под контролем состояние данной дороги, чтобы она была в хорошем состоянии.

В центре данного района сдан в эксплуатацию флагшток, высотой 50 метров, на котором установлен государственный флаг Таджикистана шириной 7 метров, длиной 14 метров.

Возле площади, где возведен флагшток, построены три фонтана и аллеи.

Также в Джабборрасуловском районе сегодня с участием президента был сдан в эксплуатацию частный детский сад «Нурафшон», который построили местные предприниматели для 240 детей.

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