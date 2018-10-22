Врио председателя ГБАО призвал лидеров ОПГ не вступать в конфронтацию с властью

CA-NEWS (TJ) - Исполняющий обязанности председателя Горно-Бадахшанской автономной области Едгор Файзов на заседании по итогам месячной работы Межведомственного штаба по обеспечению безопасности и наведению порядка, прошедшего 16 октября в городе Хороге призвал лидеров местных ОПГ не вступать в конфронтацию с властью, подчиниться ей, сдать оружие, и прекратить преступную деятельность, передает Авеста.



«Посмотрите, другие регионы нашей страны отчитываются о сдаче хлопка, овощей и фруктов и других достижениях, а что говорим мы, когда речь идет о ГБАО – сколько оружия сдано, сколько наркотиков конфисковано, разве это правильно и сколько это может продолжаться»?, – задался вопросом Едгор Файзов.

«Посмотрите что творится в мире, в каком состоянии сейчас находятся, к примеру, такие процветающие раньше сирийские города, как Дамаск, Алеппо, города в Ираке и Ливии, которые сейчас в руинах и нищете. Разве такой участи мы хотим для себя, конечно, нет», – подчеркнул он.

Глава области призвал местную молодежь не вступать в криминальные группировки, а заняться благоустройством родины, мирным трудом, и уважительно относится к своим родителям.

«Когда спрашиваешь у родителей, где твой сын, они отвечают, его не было уже неделю, он «на дежурстве». Родители не знают, где находится их сын, чем занимается, и просят меня сделать так, чтобы сына забрали в армию, чтобы он оказался подальше от этих криминальных группировок, и просят, чтобы сын не знал, что об этом просят родители. Они боятся собственного ребенка, вот до чего мы дожили», – отметил Едгор Файзов.

«Раньше, когда назначали председателя области, все поздравляли, желали удачи. Меня, когда я получил это назначение, никто не поздравлял, желали лишь терпения, и удивлялись, как я мог согласиться на это. Но если не мы будем работать во благо развития нашего региона, то кто это сделает», – заявил глава ГБАО.

«Много слухов и домыслов и предположений, о том, что власти желают войны в Хороге, и если бы это было правдой, то поверьте мне, не мне бы предложили эту должность, а сидел бы сейчас здесь человек со звездой на плече, но власть хочет, чтобы все решилось мирно, и никто не пострадал. Так давайте сплотимся и все вместе займемся обустройством нашей земли», – призвал Едгор Файзов.

Напомним, Едгор Файзов, ранее занимавший должность директора Фонда Ага Хана по развитию в ГБАО, был назначен президентом Эмомали Рахмоном исполняющим обязанности председателя ГБАО.