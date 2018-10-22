Когда Астана будет газифицирована, рассказали в акимате

CA-NEWS (KZ) - В акимате Астаны рассказали о сроках газификации города.

Как сообщает пресс-служба столицы, технико-экономическое обоснование «Газификация города Астаны» направлено в Республиканское государственное предприятие «Госэкспертиза» для проведения государственной экспертизы. Ориентировочный срок получения заключения – четвертый квартал 2018 года.

Строительство газораспределительных сетей в городе Астане согласно ТЭО разделено на три очереди. В настоящее время для ускорения процесса газификации параллельно с ТЭО акимат разрабатывает проектно-сметную документацию на первую очередь проекта c 9 пусковыми комплексами: 1-й пусковой комплекс – подача газа обеспечивается от АГРС-1 на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 (водогрейные котлы и мазутные котлы); 2-й пусковой комплекс – подача газа от АГРС-2 на ТЭЦ-2 (водогрейные котлы); 3-й по 6-й пусковые комплексы – газораспределительные сети до жилых массивов Коктал-1, Коктал-2; 7-й пусковой комплекс – газораспределительные сети до жилого массива Железнодорожный. 8-й по 9-й пусковые комплексы – газораспределительные сети до жилого массива Юго-Восток.

Ориентировочный срок получения заключения ПСД 1-й очереди – первый квартал 2019 года.

«После получения положительного заключения государственной экспертизы на ПСД 1-й очереди акиматом в соответствии с Бюджетным кодексом Казахстана будет направлена в адрес Министерства энергетики необходимая документация для финансирования проекта. Срок реализации 2-й и 3-й очередей строительства газораспределительных сетей планируется в период с 2021 по 2023 год за счет средств местного бюджета, республиканского бюджета, а также с привлечением частных инвестиций», – сообщили в акимате города.

В рамках реализации второй очереди проекта планируется строительство газораспределительных сетей до жилых массивов «Мичурино», «Интернациональный», «Куйгенжар», «Тельмана», «Пригородный», Garden Village и Family Village. В рамках третьей очереди проекта планируется строительство газораспределительных сетей до жилых массивов «Ильинка», «Шубары» и «Ондирис».