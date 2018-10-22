Проведение первых за 8 лет выборов в парламент Афганистана в нынешних условиях - это «бесполезная трата времени и жизней афганцев», - эксперты

CA-NEWS (CA) - В Афганистане 20 октября начались первые за восемь лет парламентские выборы. Они планировались на 2016 год, но дважды переносились из-за нестабильной обстановки в стране. Сейчас ситуация еще хуже: накануне голосования теракты происходили каждый день. Между тем опрошенные газетой «Коммерсантъ» эксперты отмечают: в афганском обществе есть запрос на выборы, проведение которых будет считаться доказательством успехов в «строительстве демократии».

С уверенностью сказать, что выборы в нижнюю палату парламента Афганистана все-таки состоятся, стало возможно лишь накануне. Еще несколько дней назад эксперты по региону, говоря о грядущем голосовании в самой неспокойной стране Центральной Азии, обязательно добавляли: «Если его удастся провести». Один из собеседников в госструктурах Афганистана на этой неделе выразился более конкретно: «Выборы пройдут, но без крови не обойдутся».

Ведущие афганские СМИ уделяют основное внимание новостям не столько о предвыборной борьбе, сколько о том, какую цену придется заплатить за проведение голосования. Например, сообщается, что на 27 из 192 избирательных участков в провинции Хост выборы, вероятно, проводиться не будут — из-за серьезных угроз безопасности. В провинции Кундуз предвыборная кампания запомнилась терактом, в результате которого погибли 22 и были ранены 36 человек: мотоциклист с взрывным устройством въехал в толпу на митинге кандидата Назифы Бек. В провинции Гильменд в среду был убит выдвигавшийся в депутаты политик Абдул Джабар Кахраман. А в Кандагаре в четверг было совершенно покушение на губернатора Залмая Весу и начальника полиции Абдула Разика, который в результате был убит. Вчера было объявлено, что из-за этого теракта выборы во всей провинции будут отложены на неделю. И 19 октября, по данным агентства «Синьхуа», в другом регионе - Балх - по меньшей мере три человека погибли в результате взрыва у штаб-квартиры одного из кандидатов в депутаты.

Обострение ситуации произошло после того, как лидеры движения «Талибан» пообещали помешать проведению выборов, «не оставив камня на камне». «Людей хотят сознательно ввести в заблуждение, внушая им, что они якобы участвуют в свободном волеизъявлении, - заявил 8 октября представитель талибов Забихулла Муджахид. - Реальное урегулирование продолжающегося кризиса в Афганистане будет достигнуто после полного вывода из страны всех иностранных оккупационных сил и восстановления подлинного исламского суверенитета».

По мнению российского эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова, проведение выборов в нынешних условиях - это «бесполезная трата времени и жизней афганцев». «Власти хотят выглядеть демократией западного типа, но она в нынешней ситуации невозможна. Брюссель, Вашингтон и Пекин и так признают афганские власти - формальное утверждение им не нужно. Куда важнее было бы искать консенсус для переговоров с вооруженной оппозицией», - отметил собеседник.

В нынешнем составе парламента, избранном в 2010 году, по большей части непартийные кандидаты. Наибольшее количество мандатов - у партии «Исламское общество Афганистана» (отражает интересы таджикского населения), Народной партии исламского единства (ее поддерживают мусульмане-шииты) и «Национального исламского движения Афганистана» (его глава - лидер узбекской общины Абдул-Рашид Дустум). Однако лидерство трех партий весьма условно: у них лишь 17, 11 и 10 мандатов из 249 соответственно. Четкой партийной системы в Афганистане нет до сих пор, что значительно усложняет прогнозирование результатов. Все опрошенные эксперты затруднились охарактеризовать политический расклад накануне выборов, отметив: для этого надо отдельно оценивать каждого из 2,5 тыс. кандидатов.

«Если смотреть по одному только Кабулу, в депутаты баллотируется очень разношерстная публика - от докторов, учителей и ученых до просто молодых афганцев, которые устали от войны и хотят нормальную стабильную страну», - рассказала директор Центральноазиатского института стратегических исследований (Алматы) Анна Гусарова. И добавила: четкой политической программы ни у кого из них нет.

Собеседники не скрывают: для многих основной мотивацией стать депутатом служит высокая зарплата - $2,6 тыс. и недоступный простому гражданину страны уровень безопасности. Однако есть и другие цели. «В афганском обществе есть странная установка: они строят демократию и хотят продвижения вперед в рамках этого процесса. Афганцы понимают, что будут теракты, но все равно очень хотят провести эти выборы», - заверила Анна Гусарова.

Между тем, когда участки закроются и голоса будут подсчитаны, возникнет другой вопрос: можно ли считать легитимным голосование, прошедшее не во всех районах страны. О том, что часть оппозиционных сил Афганистана откажется признавать результаты, известно уже сейчас.