РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ашхабаде прошли туркмено-турецкие политконсультации

CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией во главе с директором генерального управления по консульским вопросам Министерства иностранных дел Турции Мехмедом Самсаром, прибывшим в Ашхабад для участия в туркмено-турецких консульских консультациях, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров, отметив положительную динамику развития двусторонних отношений, стороны обменялись мнениями по вопросам развития взаимодействия по линии консульских служб двух стран.

В рамках консультаций участники встречи обсудили вопросы международной повестки дня в области миграции. Главы делегаций отметили важность регулярного проведения двусторонних консультаций по консульским вопросам между министерствами иностранных дел двух стран для дальнейшего расширения взаимодействия и изучения передового опыта работы.

print
  • Саудовская Аравия инвестировала дополнительные средства в ТАПИ
  • В Китае более 20 шахтеров оказались заблокированы в забое
  • В Нигерии произошли массовые столкновения мусульман с христианами, погибли 55 человек
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×