В Ашхабаде прошли туркмено-турецкие политконсультации

CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией во главе с директором генерального управления по консульским вопросам Министерства иностранных дел Турции Мехмедом Самсаром, прибывшим в Ашхабад для участия в туркмено-турецких консульских консультациях, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров, отметив положительную динамику развития двусторонних отношений, стороны обменялись мнениями по вопросам развития взаимодействия по линии консульских служб двух стран.

В рамках консультаций участники встречи обсудили вопросы международной повестки дня в области миграции. Главы делегаций отметили важность регулярного проведения двусторонних консультаций по консульским вопросам между министерствами иностранных дел двух стран для дальнейшего расширения взаимодействия и изучения передового опыта работы.