В Узбекистане педагога оштрафовали за травму лица ученика при попытке написать на лбу «дурак»

CA-NEWS (UZ) - Инцидент произошел в санаторной школе-интернате №5 в Турткульском районе Каракалпакстана. Районный административный суд приговорил к штрафу учителя истории Бекмамата Нурметова за то, что он поцарапал лицо своего ученика, когда пытался написать на его лбу «дурак», передает centralasia.org.



Как говорится в документах Турткульского райсуда, 18 апреля учитель санаторной школы-интерната Бекмамат Нурметов нанес своему ученику телесные повреждения, когда пытался ручкой написать на его лбу оскорбительное слово.

Один из учеников школы-интерната 19 октября признался, что такое наказание учитель истории применял ко всем ученикам. "За малейшую повинность он пишет на лбу учеников всякие оскорбительные слова типа «дурак». Иногда пишет имена учеников. Во время урока одноклассник царапал стол ручкой без запасной пасты. В это время к нему подошел учитель и ударил его за этот поступок. Потом аж до крови поцарапал лицо моего одноклассника, когда хотел написать на его лбу", – сказал ученик девятого класса.

Как говорит воспитательница данной школы-интерната Зульфия Мавлонова, суд рассмотрел дело учителя истории после того, как родители ученика обратились с жалобой в правоохранительные органы. "Суд приговорил к штрафу учителя истории Бекмамата Нурметова, однако он до сих пор работает в нашей школе. Он продолжает унижать и применять телесные наказания в отношении учеников", – говорит воспитательница.

Согласно решению районного административного суда, учитель истории Бекмамат Нурметов приговорен к штрафу в размере 344 480 сумов (40 долларов США).