«Неформальные лидеры» ГБАО требуют от властей Таджикистана разъяснений почему их причислили к ОПГ

CA-NEWS (TJ) - Несколько жителей города Хорога утром 22 октября пришли в областную прокуратуру и требуют разъяснить почему власти называют их «главарями организованных преступных группировок». Об этом Радио Озоди сообщил один из неформальных лидеров Толиб Аёмбеков.

Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар» 20 октября сообщило, что «на 16 октября текущего года у главарей организованных преступных группировок города Хорог Аёмбекова Толиба Абдрахмоновича, Мамадбокирова Мамадбокира Карамалишоевича, Мамадасламова Ёдгора Шомусалламовича, Мазорова Хурсанда Мирзохаётовича, Шанбиева Мунаввара Наврузбекковича и других отдельных жителей районов области было изъято 186 стволов огнестрельного оружия, в том числе: 72 автомата Калашникова, 3 пулемёта, 2 гранатомёта, один зенитный комплекс, 37 пистолетов, 11 карабинов, 47 видов другого оружия, 36 гранат, более 4700 единиц боеприпасов и 900 грамм взрывчатых веществ».

По словам Толиба Аёмбекова, в настоящее время он вместе с Мамадбокиром Мамадбокировым, Ёдгором Мамадасламовым, Хурсандом Мазоровым и Мунавваром Шанбиевым находятся в приемной у прокурора области.

«Мы себя считаем невиновными, обвинение властей в том, что мы является главарями ОПГ – беспочвенно»,- заявил Толиб Аёмбеков.

В своем официальном сообщении, опубликованном по итогам работы Межведомственного штаба по обеспечению безопасности по ГБАО власти, Таджикистане также предупредили население, что любого рода «сходки» в махаллях, ресторанах, столовых и спортзалах запрещены.

«Участие в таких «сходках» будет расценено как участие в преступном сообществе, что влечет за собой уголовную ответственность согласно ст 187 УК РТ»,- отмечается в сообщении. Статья состоит из трех частей и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет. В примечании к статье сказано, что лицо, добровольно сообщившее о своем участии в ОПГ, либо содействующее следствию и в его отношении нет другого состава преступления, освобождается от ответственности.

Рабочая поездка президента страны Эмомали Рахмона в ГБАО состоялась 15 сентября, тогда глава государства жестко раскритиковал ситуацию с правопорядком в области и в частности в Хороге. Был дан месяц на устранение недостатков и установление порядка и верховенства закона в ГБАО. После этого последовали рейды по чистке автомобилей от тонированных пленок и кампания по изъятию огнестрельного оружия у населения.

16 октября председатель Горно-Бадахшанской автономной области Ёдгор Файзов провел заседание в областном хукумате с участием представителей власти, депутатов, активистов и духовенства, где сообщил, что в проведении военной операции в Хороге нет необходимости.