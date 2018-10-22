Узбекистан возглавил рейтинг самых раскупаемых направлений среди россиян на Новый год

CA-NEWS (UZ) - Сайт путешествий "Туту.ру" подвел итоги бронирования билетов на новогодние праздники. Оказалось, что спрос на новогодние билеты в Европу за год упал почти на 20%. Но самое неожиданное — рейтинг самых раскупаемых направлений впервые возглавил Узбекистан.

Как сообщает Лайф, в этом году из-за роста курса доллара ожидалось существенное подорожание авиабилетов в Европу. Европейские города традиционно были самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха в новогодние праздники. Но уже осенью ситуация изменилась.

"Интересно, что самой популярной страной для встречи Нового года стал Узбекистан, который в прошлом году занимал только седьмую строчку рейтинга, — пояснили Лайфу в "Туту.ру". — Туда было продано в два раза больше билетов, чем в прошлом году. На втором месте Германия, на третьем Чехия. В прошлые праздничные каникулы лидировали Германия, Чехия и Молдавия. Сейчас последняя опустилась на девятую позицию. Растёт популярность Армении, Грузии".

Что касается неожиданного лидера - Узбекистана, то, по мнению экспертов "Туту.ру", часть статистики традиционно сделали трудовые мигранты, которые на новогодние каникулы улетают домой, а затем возвращаются в Россию. Другая часть — туристы, которые едут в тёплую страну отдохнуть, посмотреть достопримечательности, попробовать аутентичную среднеазиатскую кухню и покататься на лыжах в урочище Чимган.