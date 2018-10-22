Сагинтаев встретился с послом Китая в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 22 октября провел встречу с послом Китая в РК Чжаном Сяо.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, в ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между странами в промышленности, машиностроении, транспорте и сельском хозяйстве, а также реализации текущих и новых совместных инвестиционных проектов в различных областях экономики и в сфере высоких технологий.

Кроме того, рассмотрены темы взаимодействия в рамках реализации сопряжения НЭП «Нурлы Жол» и стратегии «Пояс и путь», ставшего новым драйвером развития отношений между Казахстаном и Китаем.

Отмечается, что дипломатические отношения между Китаем и Казахстаном установлены 3 января 1992 года. В 2017 году КНР стал крупнейшим внешнеторговым партнером Казахстана, ее доля в общем объеме товарооборота РК с другими странами составила 17,4% (экспорт — 13,4%, импорт — 27,5%). На январь-август текущего года товарооборот между Казахстаном и Китаем составил $7251,2 млн, что на 11,3% больше аналогичного периода прошлого года. Экспорт вырос на 5,9% и составил $3753,7 млн. Импорт составил $3498,2 млн.

Среди основных товаров экспорта сельскохозяйственная продукция — $157 млн (доля в экспорте 5%), рост на 48,4% (на $51,2 млн), медь и катоды из меди — $862,4 млн (доля в экспорте 23%), рост на 27,1% (на $183,7 млн), природный газ — $635,7 млн (доля 16,9%), рост в семь раз (на $544,2 млн), ферросплавы — $511 млн (доля 13,6%), руды и концентраты медные — $491,2 млн (доля 13,1%) и нефть сырая $414,7 млн (доля 11%).