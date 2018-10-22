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  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Южной Корее в пожаре погиб 4-летний сын мигрантов из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В субботу, 20 октября, в области Кёнсан-Намдо, в городе Кимхэ, в многоэтажном доме произошёл пожар.

Как сообщило корейское издание news.naver.com, в огне пострадали четверо детей мигрантов из Узбекистана. Один из которых, 4-летний мальчик, умер в результате инцидента. Трое других сильно пострадали.

Пожар, начавшийся в 19:40 вечера, был потушен через двадцать минут. Дети были обнаружены на втором этаже здания.

По данным других СМИ, среди погибших есть ещё одна 14-летняя девочка.

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