В Монголии обитает 20% мировой популяции снежного барса

CA-NEWS (MNG) - 20 октября в Национальном парке Монголии состоялся комплекс мероприятий «Мы защищены законом», приуроченных к Международному дню снежного барса, который отмечается ежегодно 23 октября, сообщает Montsame.

В целях популяризации обществу экологической роли редчайшего животного мира - снежного барса или ирбиса были проведены спортивные и культурные мероприятия: выступления известных артистов, викторина среди школьников, прогулка в горы и др. Главными организаторами являлись Столичное управление природы и окружающей среды и Представительство Всемирного фонда дикой природы в Монголии.

В настоящее время в Монголии обитает 800-1000 особей ирбиса, что представляет собой 20% мировой популяции снежного барса. Этот редкий вид животных распространен в хребтах «Монгол Алтай», «Говь-Алтай», на горах «Хангай», «Хархираа» и «Тургэн». Снежный барс занесен в монгольской Красную книгу (1987, 1997, 2013) и охраняется как очень редкий вид монгольским законом о дикой природе.

В 2013 году представители 12 стран в ареале редкого хищника (Афганистан, Бутан, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) приняли Бишкекскую декларацию и взяли на себя обязательство обезопасить 20 ландшафтов к 2020 году – первый шаг к спасению этого уникального, находящегося под угрозой исчезновения представителя кошачьих.