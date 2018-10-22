РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии обитает 20% мировой популяции снежного барса

CA-NEWS (MNG) - 20 октября в Национальном парке Монголии состоялся комплекс мероприятий «Мы защищены законом», приуроченных к Международному дню снежного барса, который отмечается ежегодно 23 октября, сообщает Montsame.

В целях популяризации обществу экологической роли редчайшего животного мира - снежного барса или ирбиса были проведены спортивные и культурные мероприятия: выступления известных артистов, викторина среди школьников, прогулка в горы и др. Главными организаторами являлись Столичное управление природы и окружающей среды и Представительство Всемирного фонда дикой природы в Монголии.

В настоящее время в Монголии обитает 800-1000 особей ирбиса, что представляет собой 20% мировой популяции снежного барса. Этот редкий вид животных распространен в хребтах «Монгол Алтай», «Говь-Алтай», на горах «Хангай», «Хархираа» и «Тургэн». Снежный барс занесен в монгольской Красную книгу (1987, 1997, 2013) и охраняется как очень редкий вид монгольским законом о дикой природе.

В 2013 году представители 12 стран в ареале редкого хищника (Афганистан, Бутан, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) приняли Бишкекскую декларацию и взяли на себя обязательство обезопасить 20 ландшафтов к 2020 году – первый шаг к спасению этого уникального, находящегося под угрозой исчезновения представителя кошачьих.

print
  • Саудовская Аравия инвестировала дополнительные средства в ТАПИ
  • В Нигерии произошли массовые столкновения мусульман с христианами, погибли 55 человек
  • В Лондоне 700 тыс. человек потребовали новый референдум по Brexit
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×