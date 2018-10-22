В Душанбе восьмиклассник нашел клад со $100 от «Орла и решки»

- Таджикистан, общество
- 15:00, 22 октября 2018
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CA-NEWS (TJ) - В Душанбе школьник нашел спрятанные ведущими программы «Орел и решка» сто долларов.
«Вот он! Клад в славном Душанбе нашел ученик 8-го класса Никита Лоянский», - говорится в сообщении официального аккаунта программы в Instagram.
Напомним, в конце августа на телеканале «Пятница» вышла программа «Орел и решка», посвященная Таджикистану и его столице Душанбе.
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Вот он! Клад в славном Душанбе нашёл ученик 8-го класса Никита Лоянский. К сожалению, фотографироваться кладоискатель отказался, но снимок найденной бутылки у нас есть. Наши поздравления Никите! ✈️ #орелирешкаклады #душанбе #таджикистан #перезагрузка3 #dushanbe #tajikistan #headsandtails
По традиции во время съемок ведущие прячут в укромном уголке города бутылку со 100 долларами для зрителей. Таджикистан не стал исключением. Бутылка со 100 долларами была спрятана на улице Нисора Мухаммада. Недалеко от перекрестка с улицей Лохути есть два киоска, на крыше одного из которых лежали заветные деньги, сообщает «Sputnik-Таджикистан».