В Душанбе восьмиклассник нашел клад со $100 от «Орла и решки»

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе школьник нашел спрятанные ведущими программы «Орел и решка» сто долларов.

«Вот он! Клад в славном Душанбе нашел ученик 8-го класса Никита Лоянский», - говорится в сообщении официального аккаунта программы в Instagram.

Напомним, в конце августа на телеканале «Пятница» вышла программа «Орел и решка», посвященная Таджикистану и его столице Душанбе.

По традиции во время съемок ведущие прячут в укромном уголке города бутылку со 100 долларами для зрителей. Таджикистан не стал исключением. Бутылка со 100 долларами была спрятана на улице Нисора Мухаммада. Недалеко от перекрестка с улицей Лохути есть два киоска, на крыше одного из которых лежали заветные деньги, сообщает «Sputnik-Таджикистан».