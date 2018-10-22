Саудовская Аравия назвала убийство журналиста «серьезной ошибкой»

CA-NEWS (CA) - Саудовская Аравия в воскресенье назвала убийство журналиста Джамаль Хашкаджи (Хашогги) в своем консульстве в Стамбуле «огромной и серьезной ошибкой», об этом в интервью телеканалу Fox заявил министр иностранных дел Адель аль-Джубейр.

«Это была неконтролируемая операция. Это была операция, в результате которой ряд лиц превысили должностные полномочия и обязанности. Они совершили ошибку, убив Джамала Хашогги в консульстве, и они пытались это скрыть», - сказал он.

Джубейр сказал, что Эр-Рияд не знает, как был убит Хашогги, гражданин Саудовской Аравии и резидент США, и где находится его тело. Он также сказал, что принц Мухаммед не причастен к произошедшему.

Агентство Saudi Press Agency в воскресенье сообщило, что король Салман и принц Мухаммед связались по телефону с сыном Хашогги, Салахом, и выразили соболезнования.

Глава МИД Саудовской Аравии выразил соболезнования семье Хашогги ранее в воскресенье. «К сожалению, произошла огромная и серьезная ошибка, и я заверил их, что ответственные понесут наказание», - сказал он.

Как сообщает Reuters, министр финансов США Стивен Мнучин назвал признание Саудовской Аравией того, что журналист Washington Post был убит в результате драки, хорошим первым шагом, но недостаточным, однако отметил, что считает преждевременным обсуждать санкции в отношении Эр-Рияда.

Германия, Великобритания и Франция - требуют у Эр-Рияда факты, при этом канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что Берлин не будет поставлять Саудовской Аравии оружие, пока вопрос о судьбе Хашогги не прояснится.

Хашогги пропал после того, как зашел в консульство, чтобы получить документы для предстоящей свадьбы.

Белый дом сообщил в воскресенье, что президент США Дональд Трамп поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и что главы государств обсудили ряд вопросов, в том числе обстоятельства, связанные со смертью Хашогги.

Турецкие чиновники подозревают, что саудовские агенты убили Хашогги в здании консульства и расчленили его тело. По словам турецких источников, у властей есть аудиозапись, предположительно подтверждающая убийство журналиста.

Президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье намекнул, что готовится раскрыть некоторые детали о ходе турецкого расследования и сделает это в ходе еженедельного выступления перед членами своей правящей партии во вторник.