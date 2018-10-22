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  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Худжанде задержан грабитель, «промышлявший» у мечети

CA-NEWS (TJ) - Житель города Худжанда задержан сотрудниками милиции по подозрению в грабеже. 37-летний мужчина «промышлял» рядом с мечетью, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана.

18 октября, примерно в час ночи рядом с мечетью «Такво» Худжанда неизвестный, применив силу, отобрал у 19-летнего местного жителя мобильный телефон, стоимостью 1,1 тыс. сомони.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан 37-летний житель Худжанда.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 248 (Грабеж) УК РТ, ведется следствие, отмечается в сообщении.

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