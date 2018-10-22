РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Министр обороны Германии посетила с рабочим визитом Монголию

CA-NEWS (MNG) - 20 октября в Монголии состоялся официальный визит министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйена. Визит проходил по приглашению главы Минобороны Монголии Н.Энхболда, сообщает Montsame.

Главы Минобороны двух стран провели двусторонние переговоры, в ходе которых стороны обсудили пути укрепления взаимодействия в оборонной сфере двух стран. “За прошедшие годы отношения между Монголией и ФРГ вышли на уровень всеобъемлющего партнёрства и расширяются во всех отраслях. Федеративная Республика Германия оказала немалую поддержку в трудный период, когда Монголия переходила к демократическому обществу”, - отметил министр обороны Н.Энхболд.

В настоящий момент, военные ведомства двух стран тесно сотрудничают в направлении подготовки военных кадров и проведении консультаций между министерствами обороны. Наиболее ярким подтверждением этому является совместное участие личного состава Вооруженных сил Монголии с контигентом ВС ФРГ в небоевой миссии НАТО “Решительная поддержка” в Афганистане с 2009 года. Срок совместной службы в этой миссии истекает в этом году. В связи с этим Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Совет национальной безопасности Монголии примет решение о продлении этого срока. После встречи главы оборонных ведомств двух стран дали пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров.

В рамках визита министр обороны ФРГ провела ряд встреч с официальными лицами страны. В частности, Урсулу фон дер Ляйена принял Вице-премьер Монголии У.Энхтувшин, также состоялась встреча с женщинами-депутатами Великого ГосХурала (парламент), с председателем парламентской группы дружбы “Монголия-Германия” Д.Тэрбишдагва и членами парламентской группы.

print
  • В Нигерии произошли массовые столкновения мусульман с христианами, погибли 55 человек
  • Саудовская Аравия инвестировала дополнительные средства в ТАПИ
  • В Китае более 20 шахтеров оказались заблокированы в забое
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×