Министр обороны Германии посетила с рабочим визитом Монголию

CA-NEWS (MNG) - 20 октября в Монголии состоялся официальный визит министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйена. Визит проходил по приглашению главы Минобороны Монголии Н.Энхболда, сообщает Montsame.



Главы Минобороны двух стран провели двусторонние переговоры, в ходе которых стороны обсудили пути укрепления взаимодействия в оборонной сфере двух стран. “За прошедшие годы отношения между Монголией и ФРГ вышли на уровень всеобъемлющего партнёрства и расширяются во всех отраслях. Федеративная Республика Германия оказала немалую поддержку в трудный период, когда Монголия переходила к демократическому обществу”, - отметил министр обороны Н.Энхболд.

В настоящий момент, военные ведомства двух стран тесно сотрудничают в направлении подготовки военных кадров и проведении консультаций между министерствами обороны. Наиболее ярким подтверждением этому является совместное участие личного состава Вооруженных сил Монголии с контигентом ВС ФРГ в небоевой миссии НАТО “Решительная поддержка” в Афганистане с 2009 года. Срок совместной службы в этой миссии истекает в этом году. В связи с этим Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Совет национальной безопасности Монголии примет решение о продлении этого срока. После встречи главы оборонных ведомств двух стран дали пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров.

В рамках визита министр обороны ФРГ провела ряд встреч с официальными лицами страны. В частности, Урсулу фон дер Ляйена принял Вице-премьер Монголии У.Энхтувшин, также состоялась встреча с женщинами-депутатами Великого ГосХурала (парламент), с председателем парламентской группы дружбы “Монголия-Германия” Д.Тэрбишдагва и членами парламентской группы.