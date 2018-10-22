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  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматинской области обнаружено тело подростка, пропавшего 4 месяца назад

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области обнаружено тело пропавшего в июне 13-летнего Исы Бекбаева.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, тело подростка найдено 21 октября в реке Каратал недалеко от Уштобе. Его поиски начались 29 июня. Предполагалось, что он мог утонуть.

Спустя почти 4 месяца тело Исы было обнаружено в русле реки на расстоянии трех километров от места, где велась поисковая операция.

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