В Алматинской области обнаружено тело подростка, пропавшего 4 месяца назад

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области обнаружено тело пропавшего в июне 13-летнего Исы Бекбаева.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, тело подростка найдено 21 октября в реке Каратал недалеко от Уштобе. Его поиски начались 29 июня. Предполагалось, что он мог утонуть.

Спустя почти 4 месяца тело Исы было обнаружено в русле реки на расстоянии трех километров от места, где велась поисковая операция.