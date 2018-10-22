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  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Полицейские Ашхабада штрафуют водителей за вывоз продуктов из столицы в регионы

CA-NEWS (TM) - В то время как в столице Туркменистана, как передают корреспонденты «Хроники Туркменистана», заметно некоторое улучшение ситуации с поставками отдельных видов продукции в госмагазины, в регионах снабжение гораздо хуже.

По данным издания, это привело к тому, что жители велаятов начали ездить за продуктами в Ашхабад.

Однако сейчас водителей с региональными номерами, которые едут со стороны столицы, останавливают полицейские для досмотра автомобиля. Если в машине обнаруживаются закупленные в госмагазинах продукты, правоохранители объявляют, что это запрещено и требуют выплатить штраф. Никаких официальных постановлений или приказов о запрете они не предъявляют, все сводится к привычному «болонок!» (не разрешено). Это означает, что никаких квитанций после уплаты «штрафа» полицейские не выдают.

Один из пострадавших, купив две коробки растительного масла «Ахал», направлялся из Ашхабада в Мары. Его остановили и оштрафовали сначала рядом с поселком Яшлык, а потом уже второй раз у Каахка.

«Денег на второй «штраф» у меня уже не было, и я в сердцах просто выкинул из багажника все масло и уехал», – рассказал водитель.

Пока неясно действительно ли новый запрет является устным распоряжением вышестоящих органов или это очередной повод для сотрудников дорожного надзора получить взятку от водителей.

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