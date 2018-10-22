В Таджикистане впервые пройдет конкурс Face of Central Asia -2019

CA-NEWS (TJ) - 22 октября, в Душанбе будет проходить кастинг центрально-азиатского конкурса Face of Asia-2019. В нём смогут принять участие молодые люди модельной внешности, сообщает «Азия-Плюс».



По правилам конкурса в нём могут принимать участие все желающие девушки и парни в возрасте от 17 до 28 лет ростом не ниже 170 см и с телосложением модельного стандарта.

А 26 октября в Хайят Редженси Душанбе пройдет уже сам международный конкурс Face of Central Asia-2019. Для участия в нем в Душанбе приедут по 5 претендентов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, сообщила официальный представитель конкурса Face of Central Asia в Таджикистане модель Фотима Махмадалиева.

По ее словам, в Таджикистан также приедут дизайнеры Центральной Азии и Южной Кореи. Именно в их одежде будут дефилировать участники конкурса.

«15 членов жюри конкурса, среди которых 4 представителя Кореи, выберут самых красивых и достойных претендентов на участие в конкурсе Asia Model Festival в Южной Корее», - сказала она.

Она также отметила, что конкурс в столице будет проходить при поддержке мэрии Душанбе.

Ранее центрально-азиатский тур конкурса Face of Central Asia проводился в Казахстане.

Face of Central Asia — это полуфинал ежегодного крупнейшего международного конкурса Asia Model Festival, который проходит в Южной Корее уже более 10 лет. Центрально-Азиатский регион, как отмечают организаторы мероприятия, участвует в международном конкурсе уже в четвёртый раз.

Победители конкурса поедут в Сеул, где по этому случаю Корейская ассоциация модельного бизнеса устраивает грандиозное шоу, более чем для 5000 зрителей. Церемония вручения наград транслируется в прямом эфире в 127 странах мира.

В 2017 году три таджикские модели стали призерами центрально-азиатского конкурса Face of Central Asia-2017 в Алматы.

На состязание с профессионалами мира моды в Алматы поехали 11 таджикских моделей, но призовое 3-е место досталось только Сафине Гаибовой. Сулаймон Сафаров и Зарнигор Хусайнова получили сертификат с допуском на дальнейший этап конкурса.

С таджикскими моделями состязались свыше 40 претенденток из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

В 2016 году в число победителей Face of Central Asia из Таджикистана вошли Фатима Махмадалиева и Азизджон Мирзоев.

Кастинг на конкурс пройдет сегодня рестобаре «Enigma» в 16.00.