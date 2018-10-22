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  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии на полях саммита АСЕМ встретился с главами правительств Норвегии и Венгрии

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга на полях саммита “Азия-Европа” (АСЕМ) 19 октября провёл двусторонние встречи с главами правительств Норвегии и Венгрии. В частности, на встрече с Премьер-министром Норвегии Эрной Солберг глава государства проявил интерес к норвежскому Фонду благосостояния и поинтересовался возможностью изучения опыта деятельности данного фонда и его внедрения в Монголии, сообщает Montsame.

Глава государства выразил уверенность в возможности внедрения норвежских технологий в некоторые сектора Монголии, в том числе в производство продукции из сырья животного происхождения с дальнейшей поставкой на китайский рынок. Баттулга отметил, что это может стать большой возможностью для поддержки молодых бизнесменов двух стран. Он также выразил заинтересованность в сотрудничестве с Норвегией в секторе образования, а также в перенимании опыта по профессиональной подготовке и внедрении практики в Монголии.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в ряде областей, в том числе в сферах технологий, образования, опыта по созданию фонда благосостояния, и выразили взаимную приверженность поддержке друг друга на международной арене.

На встрече с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Президент Х.Баттулга подчеркнул позитивные результаты, достигнутые по реализации работ, которые обсуждались в ходе встречи с главой венгерского правительства в Будапеште в прошлом году, и отметил, что сотрудничество с Венгрией оказывает существенную поддержку в обновлении биокомбината Монголии.

В беседе глава государства предложил венгерской стороне сотрудничать в направлении создания киностудии и строительства нового экогорода в Монголии, в том числе в области городского водоснабжения и создания музея, посвященного правителю гуннов хаану Аттила. Президент также поблагодарил венгерскую сторону за поддержку развития футбола в Монголии, что внесло значительный вклад в развитие молодого поколения.

“На сегодня в наших вузах обучаются 200 монгольских студентов за счёт стипендии правительства Венгрии. И мы готовы работать над увеличением образовательной квоты для Монголии”, - отметил Премьер-министр Виктор Орбан и предложил обсудить вопрос создания нового экогорода на заседании межправительственной комиссии двух стран, которое состоится в Венгрии в следующем месяце.

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