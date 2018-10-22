В Норвегии умер диверсант, сорвавший ядерную программу гитлеровской Германии

CA-NEWS (CA) - В Норвегии в возрасте 99 лет скончался Йоахим Реннеберг. Именно он руководил операцией под названием «Ганнерсайд» во время Второй мировой войны, в ходе которой было уничтожено производство тяжелой воды (D2O) на норвежском заводе в Веморке в 1943 году. Разработка этого вещества, как указывает Reuters, могла иметь ключевое значение для последующего развития атомных бомб.

Диверсанты во главе с Реннебергом смогли взорвать оборудование на гидроэлектростанции в Веморке со второй попытки, так как первая экспедиция попала в плен и была уничтожена.

Рённебергу было 23 года, когда ему поручили возглавить операцию по уничтожению немецкого завода. Он стал самым молодым участником «Ганнерсайда», члены которой в итоге проникли на особо охраняемый завод Norsk Hydro в Веморке и уничтожили его основные части.

Чтобы добраться до места, члены группы, возглавляемой Рённебергом, сначала высадились с парашютами на заснеженное горное плато. До завода Norsk Hydro они шли на лыжах. Затем на предприятии диверсанты произвели взрыв. Чтобы укрыться от последующего преследования, участники «Ганнерсайда» пробежали на лыжах сотни километров через горы и укрылись в соседней нейтральной Швеции.

Хотя историки и сомневаются в том, что специалисты в гитлеровской Германии смогли бы вовремя произвести ядерное оружие, чтобы предотвратить поражение Германии, они также признают, что в 1943 году подобные риски определить было намного сложнее, замечает Reuters, подчеркивая однако, что для участников операции «Ганнерсайд» в то время это едва ли имело значение: истинную цель своей миссии они, по данным агентства, узнали намного позже.

Родился Рённеберг в 1919 году в норвежском городе Олесунн. После немецкого вторжения — в 1940-м — бежал в Великобританию, где и получил военную подготовку диверсанта. После войны стал радиожурналистом и о своей военной деятельности распространяться не любил. В Норвегии его считают одним из главных героев сопротивления фашизму.