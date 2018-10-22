«Жигули» разорвало на части от взрыва на заправке в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - На газовой автозаправке в Ташкенте произошел взрыв газового баллона в автомобиле «ВАЗ 2106», сообщает uznews.uz.

По сведениям издания, 21 октября, примерно в 20:00, на газовой автозаправке в микрорайоне Изза Учтепинского района, прогремел взрыв. Как выяснилось, взорвался 80-литровый газовый баллон, установленный в автомобиле «ВАЗ 2106», которым управлял житель Сурхандарьинской области Ш.М.

По имеющимся данным, данный автомобиль проходил технический осмотр в апреле этого года. При осмотре места происшествия установлено, что кузов автомобиля разлетелся по всей заправочной станции и за её пределами.

В результате взрыва пострадал ученик 9-класса Учтепинского района Ташкента 13-летний Б.Б. Он получил ссадины в верхней части правой ноги. Ему была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия, в больницу он не обращался.

На месте взрыва установлено оцепление, работают соответствующие службы, безопасность населения обеспечена. Также назначено служебное расследование по факту происшествия.