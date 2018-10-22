Госэнергоходинг «Барки точик» сообщил о начале подачи тепла в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Госэнергоходинг «Барки точик» сообщил о начале подачи тепла объектам в городе Душанбе столичными ТЭЦ-1 и 2, сообщает Авеста.



По данным «Барки точик», подача тепла в столице осуществляется поэтапно со второй половины октября месяца, и в настоящее время тепловая энергия подается в 816 объектов в столичных районах Сино и Исмоили Сомони.

В настоящее время продолжаются работы по подаче тепла другим объектам столицы. Согласно плану в текущий осенне-зимний период планируется обеспечить теплом 1,8 тыс. зданий в Душанбе. С этой целью, для стабильной работы Душанбинской ТЭЦ-2 складировано 746 тыс. тонн угля.

Что касается работы столичной ТЭЦ-1, то, благодаря восстановлению теплых отношений с Узбекистаном, данная ТЭЦ работает на природном газе, поступающим из Узбекистана, – констатирует «Барки точик».

Наряду с этим столичные ТЭЦ и ГЭС ежесуточно производят свыше 8,5 млн. кВт/ч электроэнергии, и с переходом ТЭЦ 1 и 2 на полную мощность увеличатся объемы производства электроэнергии и тепла.

Госэнергохолдинг сообщает, что работы по ремонту и профилактике энергетических объектов находятся на стадии завершения, в связи с чем, в отдельных регионах страны электроэнергия населению подается в ограниченном объеме.

«Данная мера является временной и направлена на улучшение ситуации с энергоснабжением населения в зимний период», – подчеркивает «Барки точик».