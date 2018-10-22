В Казахстане по программе «7-20-25» одобрено свыше 2,5 тыс. заявок

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в рамках программы «7-20-25» одобрено 2513 заявок.

По данным Национального банка, по состоянию на 20 октября 2018 года приняты 3752 заявки на получение займа на сумму 44,5 млрд тенге. Из них одобрено 2513 заявок на предоставление займа на сумму 30 млрд тенге.

Программа «7-20-25» предусматривает выдачу ипотечных займов по следующим условиям: ставка вознаграждения - 7% годовых, первоначальный взнос - 20%, срок займа - до 25 лет.