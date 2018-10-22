Опубликовано видео схода с рельсов поезда на Тайване
- Азия и мир, происшествия
- 16:24, 22 октября 2018
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CA-NEWS (CA) - Портал Taiwan News на своем канале в You Tube опубликовал видео крушения поезда на Тайване, жертвами которого стали 22 человека.
ЧП произошло в субботу, 21 октября, в регионе Илань. В момент катастрофы в поезде находились 366 пассажиров. Все восемь вагонов железнодорожного экспресса 6432 сошли с рельсов.
Заместитель руководителя железных дорог Тайваня Лу Чи-шен заявил на пресс-конференции, что поезду всего 6 лет и он находился в сравнительно хорошем техническом состоянии.
Пока неясно, что именно стало причиной схода поезда с рельсов, но свидетели рассказали местным журналистам, что они слышали громкий шум, а затем увидели искры и дым.
Ведется расследование для выяснения причин произошедшего.
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