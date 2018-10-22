Президент Таджикистана сдал в эксплуатацию швейный и ковроткацкий цех

CA-NEWS (TJ) - 22 октября президент Таджикистана Эмомали Рахмон в джамоате селения Гулакандоз Джаббор Расуловского района сдал в эксплуатацию швейный и ковроткацкий цех, передает Ниат Ховар.

На предприятии 50 местных жителей будут обеспечены рабочими местами. Цех построен местным предпринимателем Исмоилом Самадовым, основным его направлением является шитье и ковроткачество, оснащен современным оборудованием для шитья и ковроткачества.

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В швейном цеху около 30 домохозяек привлечены к работе и заняты шитьем единой формы для школ, предприятий и учреждений, постельного белья и национальной одежды.

На предприятии имеются 20 машин для шитья, кройки, глажки и другое необходимое оборудование.

В ковроткацком цеху также установлены современные ковроткацкие станки, приборы для прядения волокна и другое оборудование.

Производственная мощность ковроткацкого цеха составляет почти 150 квадратных метров в сутки.

Рахмон провел свободную беседу с работниками предприятия и напутствовал их на производство высококачественной продукции. Руководство предприятия обязалось в рамках имеющихся возможностей в будущем увеличить производственную мощность и количество рабочих мест.

Также руководители цеха наладили продажу производимой продукции, такой, как разнообразные ковры, единая школьная форма, национальная одежда, в том числе и свадебные наряды, изготовленной с большим вкусом.

Объект построен в продолжение созидательных работ в честь 30-летия Государственной независимости РТ и внесет свою лепту в обеспечение внутреннего рынка отечественной продукцией и повышение уровня жизни населения.