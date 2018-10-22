В Узбекистане предостерегли от поездок в Турцию на автобусах

CA-NEWS (UZ) - В последнее время растет число туристов выезжающих из города Стамбул на автобусах, микроавтобусах и легковых автомобилях в города расположенные на берегах моря и предназначенных для отдыха. В следстии того, что в высокий туристский сезон водители транспортных средств превышают скорость, выезжают на маршруты в ночное время и засыпают за рулем, увеличивается число дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба Узбектуризма.



В целях обеспечения безопасности и повышения бдительности граждан, Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма рекомендует гражданам путешествующим в Турцию в целях отдыха и туризма, по возможности путешествовать посредством рейсов Ташкент – Анталия - Ташкент, Ташкент – Стамбул - Анталия – Стамбул – Ташкент. А также путешествующим туристам в города расположенные на берегах моря из города Стамбул на автобусах, микроавтобусах и легковых автомобилях выезжать на маршрут днем, обратить внимание на состояние и здоровье водителя (по правилам на дальний путь требуется наличие двух водителей).

По данным, Комитета по статистике Турции, в 2017 году на дорогах страны произошло 1 202 716 дорожно-транспортных происшествий, в которых 300 383 человека пострадали и 7427 человек скончались. В 2017 году, 43,2 процента погибших в последствии автотранспортных происшествий – это водители, 34,2 процента пассажиры и 22,6 процента пешеходы. Как сообщается, 67,4 процента дорожно-транспортных происшествий произошло в дневное время, 30 процентов в ночное и 2,6 процентов во время заката дня.