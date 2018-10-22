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  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане восемь хокимов уволены за восемь дней

CA-NEWS (UZ) - Восемь хокимов (глав адинистраций) лишились своих должностей за неделю после совещания по сбору хлопка, проведенного премьер-министром, пишет Газета.uz.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на днях провел видеоселекторное совещание по вопросам сбора хлопка в регионах. На нем глава правительства раскритиковал руководителей регионов за неудовлетворительную работу.

За минувшую неделю должностей лишились восемь хокимов городов и районов. Свои посты покинули: хоким Ферганы Шавкат Эркабоев и Ферганского района Содикжон Имомалиев, хоким Ургенчского района Хорезмской области Отабек Бекчанов, хоким Гулистанского района Сырдарьинской области Абдумавлон Ибодуллаев, хоким Ангрена Ташкентской области Хакимжон Абдулазизов, хоким Алтынкульского района Андижанской области Бахтимурод Каримов, хоким Галляаральского района Джизакской области Абурашид Юлдашев, хоким Шахрисабзского района Холбобо Бозоров.

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