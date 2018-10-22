Эмомали Рахмон принял участие в открытии государственного флага в Джаббор Расуловском районе

CA-NEWS (TJ) - В Джаббор Расуловском районе президент Таджикистана Эмомали Рахмон в торжественной обстановке открыл государственный флаг страны, сообщает Ниат Ховар.

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Государственный флаг Республики Таджикистан установлен возле здания Исполнительного органа государственной власти Джаббор Расуловского района на флагштоке высотой 50 метров. Ширина флага составляет 7 метров, длина – 14 метров.

Территория площади Государственного флага составляет 15 гектаров и украшена цветами. Наряду с этим здесь возведены 3 круглых фонтана, и установлены осветительные прожектора.