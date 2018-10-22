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  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон принял участие в открытии государственного флага в Джаббор Расуловском районе

CA-NEWS (TJ) - В Джаббор Расуловском районе президент Таджикистана Эмомали Рахмон в торжественной обстановке открыл государственный флаг страны, сообщает Ниат Ховар.

Государственный флаг Республики Таджикистан установлен возле здания Исполнительного органа государственной власти Джаббор Расуловского района на флагштоке высотой 50 метров. Ширина флага составляет 7 метров, длина – 14 метров.

Территория площади Государственного флага составляет 15 гектаров и украшена цветами. Наряду с этим здесь возведены 3 круглых фонтана, и установлены осветительные прожектора.

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