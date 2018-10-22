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  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Санкт-Петербурге неизвестные с оружием напали на уроженца Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В Санкт-Петербурге трое неизвестных напали на гражданина Таджикистана и ранили его из травматического оружия, сообщает агентство Оперативное прикрытие.

Инцидент произошел в ночь на 22 октября в городе Санкт-Петербурге у станции метро «Площадь Мужества».

В первом часу ночи 22 октября трое неизвестных подошли к 23-летнему уроженцу Таджикистана. Они попросили у него зажигалку, после чего начали избивать молодого человека, а один из мужчин достал травматический пистолет и начал стрелять ему в грудь.

Пострадавшему удалось самостоятельно преодолеть около 4 километров и обратиться за помощью в Елизаветинскую больницу, где его прооперировали.

Придя в себя, мигрант рассказал, что около 00:10 он находился у станции метро «Площадь Мужества», когда к нему подошли трое неизвестных. Сначала незнакомцы попросили прикурить, потом стали избивать приезжего. Затем один из преступников вытащил травматический пистолет и выстрелил в приезжего, - сообщает агентство.

По данным агентства, мигрант находится на территории РФ законно, имеет временную регистрацию в Петербурге.

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