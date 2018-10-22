Назарбаев подписал указ о мерах по реализации послания народу от 5 октября

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о мерах по реализации послания народу от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

Как сообщается на сайте Акорды, в целях реализации послания глава государства постановил:

- утвердить общенациональный план мероприятий по реализации послания;

- правительству РК:

1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям послания;

2) до 25 января года, следующего за отчетным годом, представлять в Администрацию президента информацию о ходе выполнения общенационального плана.

Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов поручено обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента.