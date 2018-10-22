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  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ущерб от землетрясения и цунами в Индонезии оценили в более $900 млн

CA-NEWS (CA) - По данным Национального агентства по предотвращению стихийных бедствий (BNPB) Индонезии, ущерб от землетрясения и цунами, которые произошли на острове Сулавеси, составил более 13,8 трл индонезизийских рупий ($911 млн), сообщает издание The Jakarta Post.

По последним данным, как указывает издание, в результате стихийного бедствия погибли 2256 человек, 4612 получили ранения, без крова остались более 223,7 тыс. жителей региона. Землетрясение и цунами затронули города Палу, Дунгала, Сиги и Париги Мутун.

Стихия, по оценкам индонезийских властей, повредила 68451 дом, 327 мест отправления культа (церкви, храмы, молитвенные дома и др.), 265 школ, 78 офисов и 362 магазина.

Как сообщил представитель Национального агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, от землетрясения и цунами «больше всего пострадал жилой сектор». По словам Нугрохо, «практически все здания вдоль побережья залива в Палу были разрушены или сильно повреждены».

Он отметил, что «потери и ущерб, вызванные бедствиями, будут увеличиваться».

Землетрясение магнитудой 7,5 и последовавшее за ним цунами на острове Сулавеси произошли 28 сентября. В районе бедствия в общей сложности проживало порядка 4 млн человек.

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