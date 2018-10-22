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  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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BBC: какие чудеса скрыты в недрах Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Узбекская служба BBC подготовила видеорепортаж о глубочайшей пещере Азии, находящейся на территории Узбекистана.

По мнению спелеологов, в случае если найти место соединения пещер «Бой-булок» и «Вишневского», расположенных в горах «Байсунтау», то это будет самая глубокая пещера в мире, передает Uznews.uz.

Ранее сообщалось, что в этом году очередная экспедиция, состоящая из учёных-спелеологов из России, Швейцарии и Франции исследовала пещеры «Бой-булок» и «Вишневского» в хребте «Чулбаир».

Пещера «Бой-булок», глубина которой составляет 1415 метров, является глубочайшей пещерой в Азии и давно привлекает внимание спелеологов со всего мира.

Съёмочная группа BBC Uzbek побывала в самом высокогорном кишлаке Узбекистана - Дехиболо, а также в расположенной ещё выше пещере «Бой-булок», где и были сняты кадры видеообзора.

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