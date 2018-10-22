BBC: какие чудеса скрыты в недрах Узбекистана

- Узбекистан, общество
- 17:25, 22 октября 2018
- Просмотров: 1277
CA-NEWS (UZ) - Узбекская служба BBC подготовила видеорепортаж о глубочайшей пещере Азии, находящейся на территории Узбекистана.
По мнению спелеологов, в случае если найти место соединения пещер «Бой-булок» и «Вишневского», расположенных в горах «Байсунтау», то это будет самая глубокая пещера в мире, передает Uznews.uz.
Ранее сообщалось, что в этом году очередная экспедиция, состоящая из учёных-спелеологов из России, Швейцарии и Франции исследовала пещеры «Бой-булок» и «Вишневского» в хребте «Чулбаир».
Пещера «Бой-булок», глубина которой составляет 1415 метров, является глубочайшей пещерой в Азии и давно привлекает внимание спелеологов со всего мира.
Съёмочная группа BBC Uzbek побывала в самом высокогорном кишлаке Узбекистана - Дехиболо, а также в расположенной ещё выше пещере «Бой-булок», где и были сняты кадры видеообзора.