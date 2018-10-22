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  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Китая снизят налоги для населения для роста экономики

CA-NEWS (CA) - Власти Китая обнародовали предварительный план снижения налоговой нагрузки для китайских граждан, предусматривающий возможность вычета из налогооблагаемой базы расходов на медицинское обслуживание, образование, оплату процентов по ипотеке и других расходов, сообщает агентство Хinhua.

План, опубликованный министерством финансов и государственным налоговым управлением Китая в минувшую субботу, предусматривает налоговые вычеты в размере от 1 тыс. юаней ($144) до 2 тыс. юаней в месяц в зависимости от категории расходов.

Предполагается, что граждане КНР, потратившие средства на образование детей, смогут вычесть из годового налогооблагаемого дохода по 12 тысяч юаней ($1739) на каждого ребенка.

В случае расходов на собственное образование вычет составит 3,6-4,8 тысячи юаней ($521-695), на поддержку родителей в возрасте от 60 лет - 24 тысячи юаней ($3478), на медицинское обслуживание - до 60 тысяч юаней ($8695).

Как ожидается, снижение налоговой нагрузки на граждан поддержит потребительский сектор Китая, являющийся главным двигателем экономики страны, и поможет защитить ее от внешних шоков.

Предварительный план Минфина и налогового регулятора вынесен на открытое общественное обсуждение. Предполагается, что план вступит в силу с 1 января 2019 года.

По данным агентства Bloomberg, премьер-министр Ли Кэцян заявил в прошлом месяце, что будет настаивать на более значительных сокращениях налогов, в то время как представители Минфина дали понять, что шаги в этом направлении уже готовятся.

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