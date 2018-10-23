Душанбе отмечает Международный день снежного барса

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе проходит фотовыставка «По следам снежного барса», давшая старт неделе образовательных и культурных мероприятий в честь Международного дня снежного барса, который отмечается 23 октября, сообщает АП.



Цель мероприятий, проводимых в течение Недели знаний для сохранения снежного барса в Таджикистане, в том, чтобы вызвать интерес у таджикистанцев, особенно у молодежи, к проблеме исчезновения этого дикого животного.

«Наши мероприятия - это своего рода дорожная карта, по которой каждый, кого заинтересует эта тема, может получить больше информации», - рассказала «АП» Татьяна Новикова, полевой координатор по управлению знаниями проекта «Сохранение снежного барса и устойчивой жизнедеятельности местного населения».

Открытие культурно-образовательной недели состоялось с фотовыставки в арт-кафе «Мазза» неспроста, поскольку, по словам Татьяны Новиковой, здесь ежедневно собираются культурные люди города, которые, посмотрев на фотографии, могут познакомиться с чем-то новым для себя, а также обсудить со своими близкими вопрос: «Как найти гармонию с природой?».

По приблизительным подсчетам, на территории Таджикистана на сегодняшний день проживают от 250 до 400 особей снежного барса.