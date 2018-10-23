Узбекистан импортировал 400 млн кВт.ч электроэнергии из Кыргызстана

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан импортировал 400 млн. кВт.ч электроэнергии на $17 млн. из Кыргызстана. Об этом сообщают кыргызстанские СМИ со ссылкой на заместителя председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Айтмамата Кадырбаева.

Как отметил Кадырбаев, что по данным «Электрических станций», Узбекистан закупил 399 млн кВт.ч электроэнергии у Кыргызстана по 2 цента.

На сегодня экспортировано в Узбекистан электроэнергии на сумму $17 млн. В прошлом году был запланирован экспорт 754 млн кВт.ч, но фактически экспортировано 765 млн кВт.ч электроэнергии.

«В 2018 году за весенний и летний период экспортировано 467 млн кВт.ч электроэнергии в Узбекистан. По нашим подсчетам планировалось экспортировать 500 млн Квт.ч, но на экспорте в 467 кВт.ч экспорт был приостановлен», - сообщил он.