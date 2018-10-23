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  23 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Казахстана поздравил Ч.Айдарбекова с назначением на пост министра и пригласил в Астану

CA-NEWS (KZ) - Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов поздравил министра иностранных дел Кыргызстана Чингиза Айдарбекова с недавним назначением на должность и пригласил его посетить с визитом Астану.

Как сообщает пресс-служба МИД РК, в ходе телефонного разговора руководители внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Министры будут тесно координировать вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч глав государств Нурсултана Назарбаева и Сооронбая Жээнбекова, отмечают в министерстве.

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