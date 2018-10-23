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  23 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане в двух ДТП погибли девять человек

CA-NEWS (UZ) - Девять человек погибли, еще пятеро пострадали в двух ДТП на международной автомагистрали А-380 Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу в Узбекистане. Об этом сообщает МЧС республики.

По данным министерства, накануне, 22 октября. на двух участках автомагистрали А-380 — в автономной республике Каракалпакстан и Джизакской области в первой половине дня произошло два ДТП со смертельным исходом.

Утром, на 680-м километре автодороги на территории Берунийского района Каракалпакстана столкнулись легковые автомобили Daewoo Nexia Chevrolet Cobalt.

В результате ДТП пять граждан погибли, еще пять получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в местную больницу.

В этот же день днём на территории Жондорского района Джизакской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Chevrolet Lacetti и грузовика Isuzu. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся. В результате ДТП четыре пассажира погибли на месте.

В данный момент ведутся следственные работы.

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