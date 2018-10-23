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  23 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Директор монголо-турецкой школы изъявил желание иммигрировать в Монголию

CA-NEWS (MNG) - Директор монголо-турецкой средней школы “Эмпати”, гражданин Турции Вэйсел Акчай подал заявление об иммиграции в Монголию, сообщает Монголия Сейчас.

Он прожил в стране более 19 лет и в этом месяце наступает 20-й год его проживания в стране, что позволяет ему иммигрировать в Монголию. Согласно монгольскому законодательству гражданин любого иностранного государства, в случае проживания в стране 20 лет, может добровольно подать заявление об иммиграции и получить гражданство Монголии.

Напомним, 27 июля этого года Вэйселя Акчая “пытались вывести” через государственную границу Монголии “турецкие спецслужбы” в связи с необходимостью проверки его в отношении нескольких преступлений. Анкара считает незаконной деятельность всех пяти школ турецкого происхождения, ведущих свою деятельность в Монголии. Эти учебные заведения работают на самофинансировании, их в общей сложности закончили 4800 человек.

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