Установлены личности граждан Таджикистана, погибших при взрыве на заводе в Ленинградской области

CA-NEWS (TJ) - Трое граждан Таджикистана погибли в результате взрыва на заводе пиротехники «Авангард» Ленинградской области. Личности погибших установлены, передает АП.



Как сообщил пресс-секретарь представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России по миграции Иброхим Ахмадов, личности погибших в результате взрыва граждан РТ были установлены при проведении процедуры опознания.

Так, погибшими являются житель города Вахдат Расулов Ахлиддин Акрамджонович, 1996 г.р., уроженец Тавильдаринского района Акмалзода Осимджони Джума, 1996 г.р. и уроженец города Сарбанд Махмадалиев Комилджон Рахмонович, 1970 г.р.

Представительством министерства труда, миграции и занятости населения РТ в РФ по миграции и Генконсульством Таджикистана в Санкт-Петербурге принимаются все необходимые меры по содействию родным и близким погибших для скорейшей отправки тел на родину.

Как ранее сообщалось, 19 октября 2018 года на заводе пиротехнических изделий “Авангард”, расположенной в Гатчинском районе Ленинградской области произошел взрыв. По предварительной информации в результате взрыва погибли четверо и получили ранения различной степени тяжести 11 человек.

По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «нарушение техники безопасности».