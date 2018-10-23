К крушению поезда на Тайване привело превышение им скорости

CA-NEWS (CA) - Причиной крушения поезда на Тайване 21 октября стало превышением им скорости, сообщает The China Post.

Следственная группа пришла к выводу, что участок ветки, на котором произошла авария, был изогнут, и максимально допустимая скорость передвижения по нему составляет 75 км/ч. Однако поезд двигался со скоростью в 140 км/ч. Возглавляющий следственную группу У.Цзэчэн не смог объяснить, почему состав не притормозил на данном отрезке.

Напомним, в результате схода с рельсов пяти вагонов пассажирского поезда в городе Илань на Тайване погибли 18 человек. Около 100 получил ранения. В момент катастрофы в поезде находились 366 пассажиров. Все восемь вагонов железнодорожного экспресса 6432 сошли с рельсов.



