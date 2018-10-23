ЕС заинтересован в поставках 900 млрд кубометров туркменского газа на свой рынок

CA-NEWS (TM) - Делегация Туркменистана посетила Брюссель, где провела ряд встреч, в том числе с заместителем председателя Европейской комиссии по энергетическому союзу Марошем Шефчовичем и представителями Генерального директората по энергетике Еврокомиссии. Об итогах поездки президента Гурбангулы Бердымухамедова проинформировал вице-премьер М.Мередов.

По его словам,в ходе состоявшихся переговоров обсуждались вопросы сотрудничества между Туркменистаном и ЕС в энергетической сфере, модернизации правовой базы партнерства, реализации проекта строительства Транскаспийского газопровода. Были затронуты темы дальнейшего усовершенствования принципов деятельности Каспийской корпорации развития (CDC), продолжения переговоров рабочей группы по осуществлению данного энергетического проекта, в том числе вопросы экономического, экологического и коммерческого характера.

Со стороны ЕС проявлен интерес к строительству Транскаспийского газопровода и поставкам туркменского природного газа на европейский рынок. По словам участников, Евросоюз выразил готовность содействовать привлечению инвестиций в реализацию этого энергетического проекта.

М.Мередов отметил, что благодаря принятию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря создана необходимая правовая база по прокладке газопровода через Каспийское море. Теперь для воплощения проекта нужны согласие сторон-участниц проекта и экологическая экспертиза, отвечающая требованиям международных стандартов.

Проект Транскаспийского газопровода предусматривает поставку туркменского энергоносителя на европейский рынок в объеме 30 миллиардов кубометров природного газа ежегодно в течение не менее 30 лет с его передачей на туркменском берегу Каспийского моря.