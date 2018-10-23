Приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан вырос на 15,4%, составив более $12 млрд

CA-NEWS (KZ) - Приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан вырос на 15,4%. Об этом 23 октября на заседании правительства РК сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

По его словам, Казахстан является лидером по привлечению прямых инвестиций в Центральной Азии, доля которой составляет порядка 70%.

«За 9 месяцев текущего года общий объем инвестиций в основной капитал вырос на 21,6% и составил 7,5 трлн тенге (за 9 месяцев 2017 года – 5,7 трлн тенге). По итогам первого полугодия объем валового притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) вырос на 15,4% и составил $12,3 млрд (за первое полугодие 2017 года – $10,5 млрд)», - отметил глава ведомства.

Рост показывают такие отрасли, как горнодобывающая промышленность – $6,7 млрд (рост на 13,6%), транспорт – $393,3 млн (рост на 21,7%), торговля – 2 млрд тенге (рост на 37,3%), финансовая и страховая деятельность – $359,5 млн (рост в 1,7 раза), информация и связь – $124,2 млн (5,7 раза).

Министерство сформировало перечень проектов с участием транснациональных компаний из 34 проектов на сумму порядка $10,6 млрд.

«На стадии реализации находятся 12 проектов на сумму $1,4 млрд, из них в текущем году 8 проектов на сумму порядка $1 млрд перешли в активную стадию реализации. Среди значимых проектов стоит отметить немецкую Linde Group по производству технических газов объемом инвестиций $83 млн, голландскую Farm Frites по переработке картофеля объемом инвестиций $165 млн, бельгийскую Carmeuse Group по производству высококачественной извести с объемом инвестиций $70 млн, турецкую Yildirim Holding по производству кальцинированной соды на сумму $220 млн, китайская СNPC по производству стальных труб, China Gezhouba Cem на $194 млн по производству цемента», - рассказал министр.

На стадии проработки находится 22 проекта на общую сумму $9,2 млрд. Это китайская Citic Group по производству смазочных масел высокого класса, японские Hanacans по производству алюминиевой продукции и Marubeni по производству растительного масла, французскую Servier по производству лекарственных препаратов.

Ж.Касымбек напомнил, что для привлечения инвестиций в Казахстан внесены изменения в законодательство, упрощена разрешительная система, налогообложение, таможенный контроль, а также миграционно-визовый режим. Расширен список стран, граждане которых пребывают в Казахстан в безвизовом режиме (62 страны, в данный перечень входят все страны ОЭСР).