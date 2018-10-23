В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

CA-NEWS (CA) - На юге Китая 22 октября официально открыли самый длинный в мире морской мост протяженностью 55 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на центральное телевидение КНР. Он связал Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун.

Церемония прошла в Чжухае при участии председателя КНР Си Цзиньпина, главы администрации Гонконга Кэрри Лам, вице-премьера Госсовета КНР Хань Чжэна, секретаря парткома провинции Гуандун Ли Си и еще около 700 гостей.

Свободное движение по мосту, который позволит сократить время поездки из Гонконга в Чжухай с трех часов до 30 минут, откроется 24 октября.

По предварительным подсчетам, к 2030 году каждый день по мосту будут проезжать более 29 тысяч транспортных средств и свыше 120 тысяч пассажиров. Ожидается, что он в значительной степени поспособствует экономической интеграции и развитию трех важнейших городов экономической зоны дельты Жемчужной реки, а также туризму в Гонконге и Макао.

Планируется запустить круглосуточные автобусы, которые будут курсировать между тремя городами с периодичностью раз в пять минут в часы "пик", 10-15 минут в обычное время и раз в 15-30 минут по ночам. Помимо этого, ряд автобусных компаний Гонконга и Макао будут предоставлять сервисы перевозок из нескольких точек в самих городах.

Инженеры создали сложную структуру, которая состоит из нескольких частей надводного моста общей протяженностью 22,9 километра, подводного тоннеля, длина которого 6,7 километра, нескольких искусственных островов, а также специальных пограничных КПП — между материковым Китаем, Гонконгом и Макао в силу их отношений обязателен пограничный контроль.

Вес стального моста превышает 400 тысяч тонн. Он должен прослужить до 120 лет и рассчитан на то, чтобы выдержать сильнейший тайфун со скоростью ветра свыше 300 километров в час и землетрясения магнитудой 8.

При проектировании учитывалось, что этот район является одним из самых судоходных в Китае — пролеты моста расположены на должной высоте, а расстояние между опорами достаточно для того, чтобы не нарушить передвижение судов. Работа моста также не должна отразиться на эффективности международных аэропортов Гонконга и Мака.